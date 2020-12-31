В пятницу, 31 декабря, Александр Лукашенко рассказал, сократят ли в Беларуси декретный отпуск, сообщило БелТА.Ранее в Минтруда заявляли о том, что планируется изменить декретный отпуск в Беларуси, назывались условия и предпосылки для этого.Вопрос о возможном сокращении декретного отпуска задали журналисты и Александру Лукашенко. Отвечая он напомнил, в свою очередь, что в Беларуси уже проводилась работа по упорядочению различных льгот для всех категорий граждан. По его словам, на данный момент белорусские власти четко знают и понимают, какие в республике существуют льготы.- Правительством было внесено предложение по некоторому упорядочению льгот. Я сказал: нет, мы сейчас не трогаем льготы, - прокомментировал Лукашенко.Далее Лукашенко заметил, что не идет речь и о том, чтобы ликвидировать кому-то льготы.- Что касается детей, то вряд ли мы пойдем на это, потому что самая большая проблема в стране - демографическая. Поэтому все для детей, - уточнил он.В заключение Лукашенко напомнил, что не так давно в Беларуси продлили сроки предоставления семейного капитала, решаются задачи оперативного строительства жилья для многодетных семей.- Будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением. Не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. А пока об этом речи не было точно - декретный отпуск убрать, сократить, - заключил он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Головченко прокомментировал сокращение декретного отпуска в Беларуси.Он сказал, что 3 года декретного отпуска могут и сохранить, но платить при этом пособие будут только 2 года (подробности).В Беларуси могут сократить отпуск по уходу за ребенком.Но все будет сделано так, «как лучше для людей и государства» (подробности).