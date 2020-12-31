Интересное событие в мире белорусского футбола произошло под занавес уходящего 2020-го года. Так в четверг, 31 декабря, стало известно, кто возглавил тренерский штаб футбольного клуба «БАТЭ».Главным тренером именитого клуба стал Виталий Жуковский, который ранее возглавлял клуб «Ислочь». К слову, во время пандемии, весной 2020-го года, когда в футбол играли только в Беларуси, в одном из эфиров Иван Ургант признался: «Я болею за «Ислочь»!».Что известно о новом главном тренере борисовского ФК?Виталий Жуковский, бывший наставник «Ислочи», играл в команде в 2001-2002 годах, выступал в составе дубля и был капитаном. А с 2010 года возглавлял «Ислочь». За плечами в качестве тренера у Жуковского в высшей лиге около 150 матчей.- Среди действующих специалистов Жуковский, несмотря на довольно молодой возраст, считается одним из самых опытных тренеров в высшей лиге, - сказали в пресс-службе БАТЭ, представляя нового тренера.Также в клубе проанонсировали в скором времени пресс-конференцию Жуковского в его новом статусе.Напомним, до последнего времени главным тренером БАТЭ был Александр Лисовский, он пришел в клуб в сентябре 2020-го года после отставки Кирилла Альшевского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:БАТЭ обыграл «Динамо» Брест и стал обладателем Кубка Беларуси: «Победу посвящаем Анатолию Капскому».Финал Кубка страны прошел в Минске на стадионе «Динамо» (подробности).БАТЭ представил новый логотип клуба: «Это как будто ковры убрали со стен».Борисовский клуб прошел обещанную перезагрузку. И поменял генерального директора (подробности).