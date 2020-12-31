О том, что руководителя Академии Пресс-клуба освободили из СИЗО и выслали в Россию, сообщил ресурс tut.by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.Напомним, Сергей Якупов был задержан 22 декабря вместе с другими сотрудниками Пресс-клуба в Минске. Обвинение ему предъявлено не было, а 31 декабря он был освобожден и сразу же выслан в Россию.Известно, что гражданина России Якупова доставили в аэропорт под конвоем, после освобождения из СИЗО.- Обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст.16 и ч. 2 ст. 243 УК ПБ) Якупову предъявлено не было, - прокомментировал адвокат Гашинский.Ранее изменить меру пресечения Якупову публично просили несколько крупных российских медиа. Так РБК направлял обращение письменно на имя главы СК Беларуси.«Мы считаем, что содержание под стражей является излишней мерой в отношении Якупова Сергея Сергеевича», - писало в аналогичном ходатайстве руководство редакции российского издания «Звезда».Напомним, что в этот же день 31 декабря обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом предъявили Юлии Слуцкой, основательнице Пресс-клуба, а также Сергею Ольшевскому, финдиректору организации, Алле Шарко, программному директору, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, а еще члену КС и бывшему корреспонденту БТ Ксении Луцкиной. Они остаются под стражей в СИЗО №1 на Володарского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кто такая Юлия Слуцкая, которую задержали по делу «Пресс-клуба».Известная журналистка и редактор была задержана 22 декабря по подозрению в неуплате налогов (подробности).Дело сотрудников «Пресс-клуба» передано в Следственный комитет.Адвокаты уже вызваны для проведения допросов с подозреваемыми (подробности).