О том, что в Беларуси с 1 января 2021-го года увеличивается базовая величина, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу правительства.Решение было принято в Совмине и закреплено оно соответствующим постановлением, подписанным в среду, 30 декабря.Единовременно базовая величина увеличивается сразу на 2 белорусских рубля. Таким образом, с 1 января 2021-го года ее размер измениться с 27 до 29 белорусских рублей.Напомним, вместе с базовой величиной подрастут некоторые налоги и сборы, штрафы, пособия, стипендия, а также и другие выплаты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С 1 января 2021 года в Беларуси повышаются цены на алкоголь: на водку и вино.МАРТ принял решение повысить минимальные цены на алкогольную продукцию (подробности).С 1 января 2021 в Беларуси вырастет минимальная зарплата. Но ненамного.«Минималка» вырастет меньше чем на 1 базовую величину (подробности).Выплаты, пенсионный возраст и налоги: что изменится в Беларуси с 1 января 2021 года.Мы собрали нововведения, которые затронут каждого м первого дня нового года (подробности).