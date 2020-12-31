О том, что в Минске на время новогодних праздников из-за проводимых мероприятий по некоторым популярным адресам ограничат въезд и размещение транспорта, сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Так будут фактически закрыты прилегающие территории у Дворца Спорта и Октябрьской площади, рядом с Александровским сквером, Минской городской ратушей и в тех районах столицы, где будут проводиться районные праздники.В саму новогоднюю ночь уже с 22.00 часов четверга, 31 декабря, движение ограничат от улицы Немиги до проспекта Победителей (местный проезд по четной стороне проспекта Победителей), а также в районе пешеходного перехода и по улице Энгельса (от проспекта Независимости до Интернациональной улицы).Чуть позже, с 23.00 часов проезд закроют и на проспекте Независимости и Интернациональной улице от улиц Я.Купалы до Ленина.А уже в новом году, 1 и 2 января, с 17.00 часов будет ограничиваться проезд транспорта по улице Энгельса: от проспекта Независимости до Интернациональной улицы. Кроме того, ограничена будет и парковка рядом с Дворцом Республики и на прилегающей территории.- Уважаемые минчане и гости столицы, учитывайте данную информацию, выбирая маршруты передвижения и по возможности откажитесь от использования личного транспорта при посещении праздничных мероприятий. Желаем вам отлично провести время на предстоящих праздничных выходных! - пожелали в ГАИ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ГАИ рассказали, что делать водителям и пешеходам в Новый год.А также предупредили - в праздники отработку трасс усилят (подробности).В минском метро 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравляли пассажиров и сотрудников.В персонажей перевоплотились работники метро (подробности).