В лишенном регистрации правозащитном центре «Весна» сообщили, что на сутках новый, 2021-ый год, в Беларуси будут встречать свыше 100 человек, пишет tut.by. Это те граждане, которые подверглись административному аресту за участие в протестах.Кроме того, в заключении на данный момент находятся 169 политзаключенных, среди которых есть и журналисты. А также - сотни людей, в отношении которых возбуждены уголовные дела за участие в поствыборный период в протестных маршах, пикетах, других несанкционированных мероприятиях.По данным судебных процессов, которые смогли узнать наблюдатели от «Весны», на сутках сейчас остаются 112 человек. Среди них 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой из них - парень, которому 19 лет, самый пожилой - 62-летний мужчина.Также по данным правозащитников, уголовные дела в избирательный и поствыборный период возбуждены в отношении более чем 900 человек, при этом «Весне» известны фамилии 634 фигурантов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, сколько человек задержали на протестах в Беларуси в декабре 2020 года.Правозащитники сообщают, что за этот период протестующие получили 6 918 суток ареста, что суммарно составляет около 19 лет (подробности).Доставили в аэропорт из СИЗО под конвоем: руководителя Академии Пресс-клуба выслали из Беларуси.У Сергея Якупова российское гражданство, поэтому его, освободив из изолятора, депортировали в Россию (подробности).Основатель Press Club Belarus Юлия Слуцкая остается под стражей минимум до 22 февраля.Юлии Слуцкой было предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 - Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (подробности).