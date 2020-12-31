Пресс-служба президента сообщила 31 декабря, кого Александр Лукашенко поздравил с Новым годом, пишет БелТА.Поздравления от имени Лукашенко направлены нескольким десяткам лидеров государств, в том числе руководству России, главам стран СНГ и держав в различных регионах мира, а также чиновникам во главе международных организаций.Уточняется, что поздравительные телеграммы от Лукашенко переслали в Россию Владимиру Путину, в Азербайджан президенту Алиеву, в Армению президенту Саркисяну и премьеру Пашиняну, в Казахстан президенту Токаеву и первому Президенту Назарбаеву, в Молдову недавно избранной президенту Санду, в Таджикистан президенту Рахмону, в Узбекистан президенту Мирзиёеву, в Туркменистан президенту Бердымухамедову, в Грузию президенту Зурабишвили.Направлены поздравления и десяткам мировых лидеров, среди которых, глава КНР Си Цзиньпин, президент Польши Дуда, президент Германии Штайнмайер и федеральный канцлер страны Меркель, действующий президент США Трамп, королева Великобритании Елизавета II и многие другие высшие чиновники и правители.Еще Лукашенко поздравил с новым 2021-ым годом генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, президента Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля и других руководителей международных и межрегиональных организаций.Поздравительный послания от Лукашенко получили также и видные религиозные деятели, в том числе патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск.- В адрес Александра Лукашенко также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей, - подчеркнули в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко рассказал о своем желании на Новый год.Он его озвучил сотрудникам РНПЦ детской онкологии в Боровлянах (подробности).Лукашенко рассказал, будет ли Всебелорусское народное собрание менять Конституцию Беларуси.И заявил, что упреки его в том, что он хочет продлить свою власть - это «глупость полная» (подробности).Лукашенко получил первое поздравление с Новым Годом. И это был не Путин.Утром 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко со своим коллегой из Таджикистана - Эмомали Рахмоном (подробности).