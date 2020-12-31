О том, что новогоднее обращение Владимира Путина стало самым длинным за все время его поздравлений, сообщило ТАСС.Первыми поздравление Путина услышали жители Камчатки, где наступила полночь уже несколько часов назад (в 15.00 по Минску). Самое длинное поздравление Путина продлилось 6 минут, о чем он говорил?Конечно, о том, каким сложным был 2020-ый год - «вместил в себя груз нескольких лет». Но и добавил, что уходящий год был связан с надеждами, гордостью, осознанием значимости отношений между людьми, дружбы и доверия.Также он вспомнил 2020-ый год, как годовщину 75-летия Великой Победы: «Мы исполнили наш священный сыновний долг» - отметили День Победы с благодарностью и признательностью несмотря ни на что.Не мог Путин обойти стороной тему пандемии коронавируса, напомнил, что «новый опасный вирус перевернул привычный образ жизни».- Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания, - сделал вывод российский лидер.Но и уверенно заявил, что испытания и беды обязательно проходят и так было во все времена. При этом остается навсегда главное: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка.Затем Путин перешел к поздравлениям, пожелал, чтобы «трудности уходящего года поскорее канули в Лету». А то лучшее, что было обретено и раскрылось в каждом человеке, наоборот, осталось навсегда.- Вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века, - пообещал Путин.Завершая обращение, он вспомнил о тех, кто сейчас не находится за новогодним столом: врачах, пациентах в больницах и пожелал им скорейшего выздоровления. Напомнил, что не празднуют Новый год дома сотрудники экстренных служб, военнослужащие в горячих точках за рубежами России, миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Их он поблагодарил за службу, за то, что благодаря им «граждане России могут спокойно собраться у родных очагов» и загадать сокровенные желания.- Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. (…) Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году! - завершил Путин свое поздравление.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко рассказал, как встретит Новый год.Он добавил, что всегда так встречает Новый год (подробности).Не только Путина: стало известно, кого Лукашенко уже поздравил с Новым годом.В списке адресатов поздравления не только лидеры стран СНГ, но мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и действующий президент США Дональд Трамп (подробности).