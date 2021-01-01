В первую минуту нового 2021 года в Беларуси на свет появился мальчик. Он родился в Витебске, сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения.В документах о рождении малыша записана дата: 01.01.2021, 0.01. Малыш весит 3 килограмма 910 граммов, его рост- 53 сантиметра. Назвали мальчика Романом. Рома – не только первенец нового года, но и первенец в своей семье. Его родители живут и работают в Орше. У мамы малыша был подтвержден COVID-19,поэтому она находилась под наблюдением врачей и рожала в Витебске, в областном клиническом роддоме, который сейчас работает на оказание помощи инфицированным коронавирусом.По традиции, первого новорожденного, появившегося на свет в новом году, поздравляет министр здравоохранения Беларуси. Планируется, чтоНапомним, что Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно по-этому она находилась под наблюдением в Витебске.После того, как мама и малыш поправятся, они будут выписаны домой. По-традиции планируется, что родителей малыша, родившегося 1 января, поздравит министр здравоохранения Республики Беларусь. Планируется, что Дмитрий Пиневич посетит Витебск и поздравит первого малыша и его маму, сообщает Минздрав.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Уникальную операцию провели в Беларуси новорожденной девочке с серьезным пороком сердца.