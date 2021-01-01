1 января новогодняя елка устроила пожар в квартире одного из домов по улице Воз-ан-Влен в Орше. Сообщение о пожаре поступило в семь утра. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что на четвертом этаже пятиэтажки задымлена квартира.-Наблюдалось плотное задымление. Внутри квартиры, в горящей комнате, на кровати был обнаружен ее хозяин, - рассказали в пресс-службе МЧС.49-летнего мужчину спасатели вынесли на воздух, его осмотрели медики и отправили в больницу. У мужчины диагностировали отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей.Предположительно, пожар случился из-за короткого замыкания гирлянды на новогодней елке. Огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок.