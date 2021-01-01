В Барановичах накануне новогодних праздников пропал молодой мужчина. Последний раз его видели ночью 29 декабря, он был в гостях у знакомых в центре города. После того, как мужчина в два часа ночи ушел из квартиры знакомых, о нем ничего не известно.Пропавший – 31-летний Дмитрий Глебович. Это высокий (185 см) голубоглазый мужчина, у него темно-русые волосы и нормальное телосложение. Дмитрий был одет в черную байку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белыми полосами и красными вставками, серую удлиненную куртку с капюшоном. У Дмитрия Глебовича есть особые приметы – ямочка на подбородке и татуировка на кисти левой руки – надпись «За ВДВ».Молодой человек имеет инвалидность – у него гипертония, и он должен регулярно принимать лекарства. Может нуждаться в медицинской помощи, сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда Ангел.Всех, кто может помочь в распечатке или расклейке ориентировок или знает, где может находиться Дмитрий, просят связаться с координатором отряда Марией по телефону +375297750408, пишет intex.press.