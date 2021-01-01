Один человек пострадал от пиротехники в новогоднюю ночь на Гомельщине, сообщает УВД Гомельского облисполкома со ссылкой на информацию, полученную из учреждений здравоохранения.Это 50-летний мужчина, который запускал салют во дворе своего дома, вне проведения массовых мероприятий. Он получил ожог пальца правой руки и травму головы в области лба. Медики оказали мужчине помощь, госпитализация не понадобилась. В прошлом году в регионе было два случая, когда людям понадобилась медицинская помощь после запуска новогодних фейерверков, уточнили в УВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси разрешили продавать только определенные виды пиротехники. Узнайте, какие.