С 1 января 2021 года в Беларуси увеличились предельные минимальные цены на алкоголь. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли.В частности, постановлением от 28 декабря 2020 года №85 предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт с учетом акциза на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 74,43 рубля за декалитр безводного спирта. Это больше на 2,5 рубля.Минимальная отпускная цена за половину литра алкогольного напитка крепостью 40% составит 5,05 рубля, розничная - 6,68 (рост на 16 и 21 копейку соответственно).Изменилась и предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии. Она установлена в размере 3,09 рубля за 0,7 литра крепостью 18%. (ранее - 2,99 рубля).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.Что еще изменится для белорусов с началом 2021 года, узнайте ЗДЕСЬ.