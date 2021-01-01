Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало статистику коронавирусной инфекции в стране. Информацию публикует официальный телеграм-канал ведомства.За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1 939 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии положительные результаты теста на ковид зафиксированы у 196 223 человека.Прошли курс лечения и выписаны за последние сутки 2 955 пациентов. Всего с начала пандемии по данным Минздрава от коронавирусной инфекции выздоровели 178 102 пациента.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 433 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, из них за минувшие сутки – девять человек.За сутки выполнено 27 091 тест, а в сего в стране с начала пандемии проведено 4 015 511 тестов на ковид.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самые интересные и полезные факты, которые мы узнали о коронавирусе 31 декабря, собраны здесь.