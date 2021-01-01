Очень странная история произошла в Браславском районе. Поздним вечером 30 декабря около агрогородка Слободка фура съехала в кювет. Самостоятельно выехать большегруз не мог, пришлось вызывать тягач.Инспекторы ГАИ оформили ДТП, вызвали «Амкодор», который вытащил фуру из кювета и уехал. Милиционеры предложили водителю автопоезда проехать вперед в сопровождении инспектора, чтобы была возможность развернуться. Тот согласился следовать за экипажем ГАИ, но через какое-то время фура резко набрала скорость и обогнала патрульную машину, а вскоре милиционеры увидели, что большегруз догнал тот самый трактор, что вытаскивал его из кювета, и столкнулся с ним.-Один из милиционеров отправился на помощь к водителю «Амкодора». Другой инспектор подбежал к кабине фуры. Открыв её, он увидел, что там никого нет. В этот момент водитель «Вольво» проник в салон служебной машины и предпринял попытку завладеть ею. 26-летний мужчина задержан. Следователями дается правовая оценка его действиям, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.