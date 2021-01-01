Необычное ЧП случилось вечером 31 декабря в Хойникском районе. В 19.10 в службу спасения поступило сообщение, что на территории молочно-товарной фермы в деревне Вить (КСУП «Оревичи») в яму провалились шесть коров.Животные выбежали из коровника, провалились в яму и застряли там. Самостоятельно выбраться коровы не могли. Сотрудники МЧС при помощи веревок и техники, которое предоставило хозяйство, вытащили всех животных из ямы. В ветеринарной помощи животные не нуждаются, сообщила пресс-служба МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Одна из самых трогательных историй спасения животного произошла в Волковыске. Пять охотников вытащили за рога оленя из грязевой ловушки. Вот как это было.