В первые часы 2021 года в Беларуси , по данным Минздрава, родилось 53 ребенка - 24 мальчика и 29 девочек.В Минске родилось 6 девочек и один мальчик, в Минской области – 5 мальчиков и 3 девочки. В Брестской области появились на свет 6 мальчиков и 4 девочки. В Гродненской – 3 мальчика и 4 девочки. На Гомельщине родились 5 мальчиков и 4 девочки, на Могилевщине – один мальчик и 4 девочки. В РНПЦ «Мать и дитя» в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам — одному мальчику и трем девочкам.Самым первым же, как мы уже сообщали, появился на свет мальчик Рома в Витебской области. Он родился через минуту после полуночи 1 января. Всего же в области в новогоднюю ночь появились на свет два мальчика и одна девочка.