Из-за пандемии коронавируса всем авиакомпаниями мира сейчас, мягко говоря, не сладко. И «Белавиа» - не исключение. Минский аэропорт опустел еще в марте. Большинство иностранных авиакомпаний отменили свои рейсы в Минск. Наша «Белавиа» часть рейсов сократила, большинство отменила полностью. Летом поток самолетов чуточку возрос – но не сильно. А осенью опять снизился. Если в хорошие времена (например, во время проведения вторых Европейских игр) «Белавиа» выполняла около 50 вылетов в сутки, то в течение последних 30 дней, по подсчетам «Комсомолки», самолеты белорусской авиакомпании вылетали в среднем только 18 раз в сутки. А в последний день 2020 года «Белавиа» совершила всего семь вылетов – это рекорд с 11 июня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:У «Белавиа» появился новейший самолет Embraer E2: как это скажется на стоимости билетовВ Бразилии самолеты для белорусов собирает «Майкл Джексон»: «Комсомолка» побывала на заводе Embraer - одного из крупнейших в мире производителей самолетов