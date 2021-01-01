2 января погода приготовила белорусам не очень приятные сюрпризы. В этот день ожидается мокрый снег и до 4 градусов мороза, пишет belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающейсреды Минприроды.Кратковременные осадки – дождь и мокрый снег – синоптики обещают ночью и утром во многих районах страны. Днем по большей части обойдется без осадков, но на дорогах будет гололедица, слабый гололед, местами туман. Ночью в северных регионах ожидается опасное явление – налипание мокрого снега.Ночью температура будет от -4 дор +1, днем – от -2 до +3.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В один из последних дней уходящего года Беларусь пережила ужасный гололед - впервые из-за него объявляли красный уровень опасности. Вот как это было (много фото ЗДЕСЬ).