Трагедия случилась днем 1 января в Докшицком районе на автодороге М3 Минск-Витебск недалеко от деревни Замосточье, сообщает Следственный комитет.Водитель «Шкоды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По встречной ехало маршрутное такси «Мерседес». Автомбили столкнулись. Двое детей, которые ехали в легковом автомобиле, погибли на месте. Водитель и еще один пассажир госпитализированы. Одному из погибших детей было 7 лет, второму 10.Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего, фиксируют следовую картину.