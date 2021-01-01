Фото необычного надгробного камня, обнаруженного на одной из улиц Слуцка, публикует kurjer.info.Фото в редакцию издания прислала читательница.«Во время прогулки по Слуцку случайно обнаружили одинокий поминальный камень, на котором выбиты слова на еврейском языке», - написала женщина в редакцию.Надгробие она обнаружила в начале переулка Вечный, у дома 7а. Старожилы Слуцка говорят, что до войны здесь было еврейское кладбище.«Меня поразило, как много написано на этой плите. Можно сказать, целое послание — маленький кусочек непрочитанной истории нашего города», - удивляется женщина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:О каменных и деревянных надгробиях, необычных крестах на белорусских кладбищах читайте ЗДЕСЬ.