Медики выделили четыре категории людей, склонных к постковидному риску. У этих людей после перенесенной коронавирусной инфекции часто возникают неприятные симптомы, которые могут сохраняться длительное время. Об этом сообщает «Медицина и наука» со ссылкой на Times of India.По информации издания, чаще всего с постковидными симптомами сталкиваются женщины, несмотря на то, что женский организм лучше защищен от тяжелых форм развития коронавирусной инфекции. Как правило, у женщин наблюдаются осложнения психологического характера: спутанность сознания, депрессии, нарушение сна, усталость и другие.Постковидные симптомы грозят также людям старшего возраста и людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. Так, те, кто страдает ХОБЛ или астмой, болеют ковидом дольше. Такие же проблемы наблюдаются у людей, у которых есть лишний вес, причем ни возраст, ни пол при наличии лишнего веса значения не имеют.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последняя статистика по коронавирусу на 1 января ЗДЕСЬ.