2021-й год начался с погодных аномалий. 1 января в Беларуси зафиксировали температурный рекорд. В Брагине, на Гомельщине, в первый день нового года температура воздуха достигла 7,2 градусов тепла - это абсолютный максимум для 1 января за всю историю метеонаблюдений в республике.В нескольких других городах Гомельской области в первый день нового года тоже обновились температурные рекорды. Напомним, 31 декабря в Беларуси также было аномально тепло - прежние максимумы превышены в Гомельской и Могилевской областях.А Брагин - южный райцентр Гомельщины - уже не раз становился республиканским рекордсменом. Часто здесь было теплее всего зимой и жарче всего - летом.Непривычно теплая для января погода с дождями в ближайшие дни сохранится на юго-востоке Беларуси, прогнозируют синоптики гидрометцентра.