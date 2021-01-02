Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику о том, как распространялся коронавирус в стране в первый день нового года. По официальным данным на утро 2 января, за минувшие сутки в республике выявили 1 тыс. 902 новых случаев COVID-19, а из больниц выписали рекордное число пациентов, переболевших коронавирусом - свыше 3 тысяч человек.Официально, за сутки умерли 9 пациентов с ковидом. За весь период распространения инфекции на территории страны количество умерших составило 1 тыс. 442 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявили 198 тыс. 125 человек с положительным тестом на COVID-19. Из них выздоровели 181 тыс. 109 пациентов. За минувшие сутки выполнено 21 тыс. 942 теста, добавили в Минздраве. А всего с начала распространения «короны» в Беларуси провели уже 4 млн. 037 тыс. 453 теста.Читайте также:Врачи назвали четыре категории людей, у которых после перенесенного коронавируса еще долго могут быть осложнения