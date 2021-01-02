В ночь на 2 января первая насильственная смерть зафиксирована в новом году в Беларуси. Трагедия произошла в поселке Лесной Минского района. Там погиб 24-летний молодой человек после драки. Уже возбуждено уголовное дело - за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть (ч.3 ст.147 Уголовного кодекса Беларуси).Подробности пока не разглашаются. Известно лишь, что в преступлении подозревают 18-летнего парня. Ночью во время драки он несколько раз ударил 24-летнего мужчину, сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале. Потерпевшего забрала бригада «скорой», но от полученных травм молодой человек скончался в машине медиков - в больницу его доставить не успели.Идет расследование. Была ли это пьяная драка и что стало причиной конфликта, пока не уточняется.