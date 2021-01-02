2 января в Слуцке умерли два человека. Накануне их сбила машина. Это произошло 1 января вечером, когда уже стемнело. 58-летний и 54-летний пешеходы не по правилам пересекали проезжую часть - в неустановленном месте. Оба были без фликеров.Это привело к тому, что 21-летний водитель, который был за рулем «Опеля Астра» не успел затормозить. ДТП произошло возле кафе «Слуцкі пачастунак». С травмами пешеходов госпитализировали, и на следующие сутки они умерли в больнице. Все обстоятельства трагедии пока устанавливаются, пишет belta.by.Нескольких пешеходов в новогодние дни сбили и в Минске. Не обошлось без трагедии: минувшей ночью на проспекте Жукова под колеса попал 45-летний мужчина, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Пешеход был пьян. Вскоре он тоже умер в больнице, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.