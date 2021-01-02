В первый день нового года 39-летний водитель сел за руль мертвецки пьяным - остановить его смогли лишь выстрелами. Это произошло около 16.30 1 января в Барановичах. Вычислить пьяного водителя удалось благодаря звонку неравнодушного гражданина: в милицию позвонили и рассказали, что по улице Доменикана едет грузовой микроавтобус «Форд Транзит», за рулем которого, предположительно, пьяный водитель.Когда экипаж ГАИ нашел тот самый автомобиль, водитель отказался останавливаться по требованию инспектора и ускорился. Началась опасная погоня - шел дождь, дорога была скользкой. Уже на выезде из райцентра милиционерам пришлось сначала выстрелить в воздух, а потом - и по колесам «Форда», сообщает МВД Беларуси.Но и при этом водитель не сдался: он отказывался выйти из авто, поэтому пришлось применять силу и наручники. 39-летний минчанин надышал аж 3,2 промилле алкоголя. А владельцем буса оказался 35-летний житель Минской области - он тоже был пьян и сидел в салоне.Водителю придется отвечать сразу по нескольким протоколам. Судя по всему, его ждет крупный штраф и лишение прав.- Водки много употреблял, бутылки две, - признался водитель на видео.