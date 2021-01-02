В первые сутки нового года, 1 января, на дорогах Беларуси случилось больше 170 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, большая часть из них не принесла бед. Пострадавшие есть в 12 дорожных инцидентах. Травмы получили 17 человек, а пятеро погибли в ДТП. Их них двое - дети. Напомним, страшная авария с гибелью детей произошла в Докшицком районе 1 января.Такие данные опубликовало МВД. В ведомстве отметили, что в первые сутки нового года инспекторы ГАИ остановили на дорогах 107 нетрезвых водителей, а также выявили почти 160 бесправников.Много нарушений ПДД зафиксировали и со стороны пешеходов. Большинство нарушителей были без фликеров, но есть и более серьезные моменты: почти 100 человек находились на проезжей части в состоянии опьянения!- Нередко виновниками и жертвами ДТП становятся нетрезвые пешеходы, - напомнили в МВД, отметив, что в выходные и праздничные дни инспекторы выявляют в два раза больше пьяных водителей - это показывает практика.Читайте также:В Слуцке 1 января двоих пешеходов сбило авто - они умерли в больнице