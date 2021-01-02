Знаменитый белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович ушел из жизни ночью 2 января. Он - академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси. Врач за свою многолетнюю практику провел огромное количество операций на открытом мозге, ему обязаны жизнью очень многие пациенты.Несмотря на свой почетный возраст - ему было 82 года - Арнольд Федорович работал в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске заведующим нейрохирургическим отделом. Награжден орденами «Отечества III степени», «Святой Анны III степени», «За верность народу Украины», 7 медалями, говорится на сайте центра.Профессию унаследовал сын известного врача - Виталий Смеянович, который работает в РНПЦ заведующим нейрохирургического отделения №1.Арнольд Смеянович разработал и внедрил микрохирургическую технологию тотального удаления неврином преддверноулиткового нерва и ряд новых методик лечения неврологических расстройств, связанных с этим заболеванием, рассказали в Министерстве здравоохранения Беларуси. Врач был автором методики комплексного хирургического восстановления функции верхней конечности при повреждениях плечевого сплетения, которая не имеет аналогов в мировой практике.Арнольд Федорович болел коронавирусом, уточняет belta.by.Смеянович не раз давал интервью «Комсомолке». В последнем из них он рассказывал о своей жизни: «Если бы не немецкий хирург, который оперировал меня во время войны, я бы давно был на том свете»Читайте также:Нейрохирург Арнольд Смеянович: Часто болит голова? Сделайте МРТ, чтобы исключить онкологию