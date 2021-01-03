Митрополит Тадеуш Кондрусевич 3 января отмечает 75-летие. Празднование юбилея откладывается, но в этот день архиепископ отслужит мессу в Минском Архикафедральном соборе Девы Марии. Об этом сообщается на сайте catholic.by.Службы пройдут в 11.30 и 13.00, глава католиков Беларуси пригласил верующих принять участие в этих торжествах.Свой юбилей архиепископ отпразднует позже, поскольку пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию и проведение религиозных мероприятий. Кроме того, Кондрусевич несколько месяцев находился за границей, потому что его не пускали в Беларусь, в связи с чем он не планировал заранее никаких особых торжеств.Празднование юбилея перенесено на более подходящее время, о котором он объявит позднее.Читайте также:Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь спустя почти четыре месяцаАрхиепископ католической церкви в Беларуси вернулся на родину, пробыв почти 4 месяца фактически в изгнании в Польше (подробности).Архиепископ Кондрусевич в Минске: «Стал на колени, поцеловал землю, когда пересек границу»Католический иерарх служит рождественские святые Мессы - онлайн-трансляция (подробности).«Все мы нуждаемся в переменах». Архиепископ Кондрусевич обратился к верующимОбращение митрополита зачитали в Архикафедральном костеле в Минске. Сам он все еще не может вернуться в Беларусь - ему запретили въезд (подробности).