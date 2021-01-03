Посетителей ресторана пришлось эвакуировать в Россонах в Витебской области из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.«2 января в 23.40 поступило сообщение о минировании здания ресторана «Росинка» Россонского участка Ушачского филиала Витебского облпотребобщества - по ул. Хомченовского, 3. Сотрудниками милиции из здания эвакуированы 16 человек», – рассказали в МЧС.Эксперты обследовали ресторан и не нашли взрывоопасных предметов. Других подробностей не сообщается.Читайте также:МВД о «минировании» одной из райадминстрации Минска: \\"Не подтвердилось\\"Днем 14 сентября милиция получила угрозу о взрыве, это оказалось лжеминированием (подробности).«50 тысяч долларов - или я взрываю «Белтелеком»: ЧП с интернет-минером в БрестеИз-за письма с угрозами на электронную почту из здания эвакуировали 230 человек (подробности).В Минске задержали пенсионера, который сообщил о минировании детской поликлиникиК счастью, взрывного устройства в учреждении не оказалось (подробности).