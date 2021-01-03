Житель Бреста, исчезнувший 25 декабря 2020 года, обнаружен мертвым. Об этом сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ангел».«Пархач Иван Степанович (20.02.1934 г.р.) найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», – сказано в сообщении.86-летний мужчина 25 декабря ушел из дома, с того момента о его местонахождении ничего не было известно. Милиция и волонтеры начали поиски пропавшего спустя пару дней. Тогда сообщалось, что у него были проблемы с памятью, зрением и слухом.Читайте также:В Барановичах перед Новым годом пропал молодой мужчина, его ищут родные и волонтерыПропавший молодой человек нуждается в регулярном приеме лекарств (подробности).В Минске пять часов искали ребенка, который исчез из детского сада. Где он был?Мальчик не пострадал, его доставили домой (подробности).