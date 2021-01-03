Облачная с небольшими осадками погода ожидается в Беларуси 4 января. Об этом сообщили в Белгидромете.Синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица, будет туманно.Во многих районах республики прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер будет восточный, юго-восточный 4-9 м/с.Ночью столбики термометров покажут от -2°С до +4°С, днем ожидается от 0°С до +6°С.Напомним, что 3 января в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы.Читайте также:Такого теплого Нового года еще не было: в Брагине побит температурный рекорд31 декабря в Беларуси тоже были превышены прежние максимумы (подробности).