Убийство мужчины расследуют следователи в Слуцком районе. Утром 3 января в одной из деревень района было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами. Об этом сообщили в Следственном комитете.– По предварительным данным, в ходе конфликта на почве ревности к своей супруге 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, – рассказали подробности в СК.На месте происшествия работали следователи, они нашли и изъяли нож, а также другие предметы, их отправили на экспертизу.В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемого уже задержали, с ним работают следователи.Читайте также:Первое убийство в новом году: в Минском районе в драке погиб 24-летний пареньВ преступлении подозревают 18-летнего молодого человека (подробности).Пропавший 86-летний житель Бреста найден мертвымБрестчанин исчез в конце декабря, его искала милиция и волонтеры (подробности).