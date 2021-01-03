При вакцинации от коронавируса у человека не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний. Об этом рассказали врачи, опрошенные РБК, и представители лабораторий. Кроме того, нельзя перед прививкой злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.– У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний, – пояснил инфекционист Евгений Тимаков.Также он отметил, что нельзя злоупотреблять спиртным за три дня до и после вакцинации. Медик посоветовал психологически готовиться к прививке.– Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание, – добавил врач.Тем, кто страдает от аллергии, по словам Тимакова, за день до прививки и спустя день после нее можно принять антигистаминные средства. Пациентам, склонным к повышению температуры, можно на ночь после введения вакцины выпить таблетку парацетамола.В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов добавил, что ОРВИ вызывает временное проседание иммунитета, поэтому простуда в течение месяца до прививки – это противопоказание для вакцинации.Читайте также:Иммунолог объяснила, почему можно заболеть COVID-19 даже при вакцинацииПо словам врача, возможно, с течением времени с прививками от коронавирса произойдет то же самое, что и с вакцинацией от гриппа (подробности).В Беларуси 29 декабря началась массовая вакцинация российской вакциной «Спутник V»: кто стал первымВакцину уже привезли в страну. Глава Минздрава отметил, что вакцинация будет проводиться в добровольном порядке (подробности).Названы новые ранние симптомы коронавирусаОни появляются до возникновения респираторных признаков COVID-19 (подробности).