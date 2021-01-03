Двое мужчин утонули в озере Борки в Вилейском районе Минской области, одного из них нашли, поиски второго продолжатся 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Спасатели получили информацию об утонувших мужчинах вечером 2 января. На место прибыли сотрудники МЧС и достали из воды тело одного мужчины, 1961 года рождения.Второго утонувшего найти пока не удалось. Известно, что это 70-летний мужчина. Его продолжат искать сотрудники ОСВОД.Читайте также:Пропавший 86-летний житель Бреста найден мертвымБрестчанин исчез в конце декабря, его искала милиция и волонтеры (подробности)Мужчина в Слуцком районе убил знакомого из ревности к супругеВозбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса (подробности).Не дошел до берега несколько метров: подросток погиб, провалившись под лед в Чериковском районеМедики более часа пытались его реанимировать, но их усилия не увенчались успехом (подробности).