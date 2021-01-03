Движение троллейбусов на площади Бангалор в Минске остановилось 3 января на 45 минут. В «Минсктрансе» прокомментировали ситуацию.Там отметили, что движение на маршрутах № 12, 33, 34, 37, 38, 46, 53, 92 остановилось в 10.50.Временно троллейбус № 37 пустили по улице Куйбышева, а № 12, 34,92 – до разворотного кольца Толбухина.Троллейбусы № 53 и 46 ездили по улицам Куйбышева, В. Хоружей, бульвару Шевченко до ДС Карастояновой. В то время как № 33 двигался до разворотного кольца Толбухина со стороны Дражни и до 2-го кольца со стороны Одоевского.Как пояснили в «Минсктрансе» движение троллейбусов останавливалось из-за повреждения контактной сети. Оно восстановлено в 11.33.Читайте также:Из-за гололеда и обледенения в Могилеве 29 декабря не ходят троллейбусыСитуацию прокомментировали в Троллейбусном парке №1 (подробности).Троллейбусный апокалипсис: транспорт стал из-за наледи в городах БеларусиРабочим приходится сбивать лед с проводов (подробности).