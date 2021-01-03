Акции протеста белорусов, которые хотят перемен в стране, проходят 3 января в разных микрорайонах Минска. Об этом сообщает «Наша Нива».В последнее время протестные марши переместились из центра столицы в микрорайоны, жители которых выходят на улицы в разное время суток: утром, днем и вечером.Так, утром свою акцию провели жители «Спортивной», они скандировали: «Верым, можам, пераможам!»Вышли на марши также жители Сухарева и Уручья. Кроме того, акция солидарности с репрессированными журналистами прошла у журфака БГУ. Люди требовали свободы слова.Напомним, что на данный момент за решеткой находятся журналистки «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, а также журналистка Tut.by Катерина Борисевич.22 декабря стало известно о деле против «Пресс-клуба», по которому задержаны его основательница Юлия Слуцкая, финансовый директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, оператор Петр Слуцкий.Читайте также:«Поступление крупных сумм из-за рубежа». КГК прокомментировал дело «Пресс-клуба»Проверка проводится также в отношении «иных субъектов хозяйствования» (подробности).Кто такая Юлия Слуцкая, которую задержали по делу «Пресс-клуба»Известная журналистка и редактор была задержана 22 декабря по подозрению в неуплате налогов (подробности).Основательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая на Окрестина: задержан ее сын, где он находится, неизвестноДепартамент финансовых расследований Комитета Госконтроля проверяет факты нарушения налогового законодательства (подробности).