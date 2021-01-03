«Мисс Беларусь - 2008», бывший пресс-секретарь ФК «Брест-Динамо» Ольга Хижинкова растрогала подписчиков в Instagram своим новым снимком.Хижинкова опубликовала фото, на котором закутала кота в свою куртку, чтобы согреть.«На этом месте могла быть публикация о поиске дома, но кот Амфибрахии не бездомный. Уже не бездомный», – подписала фото она, сопроводив хештегом #непокупайприюти.Пользователи отметили, что снимок получился очень трогательным и вдохновляющим.«Какое счастье, что котик обрёл дом. Сколько света и добра в этом фото», «Какое у Вас доброе сердце, это очень вдохновляет», «Какая теплая и добрая фотография», – высказали мнение подписчики.Напомним, что недавно Хижинкова вышла на свободу после 42 дней, проведенных за решеткой.Читайте также:Смотрите, как белоруски поддерживают Ольгу Хижинкову фотографиями в колготках (и не только)Людей, присоединившихся к флешмобу солидарности, все больше. Посмотрели, какие посты посвящают известной модели (подробности).Группа Trubetskoy выпустила клип «Volya» в поддержку «Мисс Беларусь – 2008» Ольги ХижинковойУчастники группы отметили, что композиция также посвящается всем женщинам свободной Беларуси (подробности).Звезда Голливуда Кортни Лав поддержала мисс Беларусь Ольгу Хижинкову. И произошло чудо!Вдова Курта Кобейна посвятила теме белорусского протеста сразу несколько постов в своем инстаграме (подробности).