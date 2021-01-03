Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежие данные о заболевших коронавирусом. Так, за сутки в республике выявлены 1 тысяча 837 человек с COVID-19, из больниц выписаны 1 тысяча 521 пациент.За минувшие 24 часа умерли девять человек.За все время пандемии в Беларуси выявили 199 тысяч 962 случая заболевания. Выздоровели 182 тысячи 630 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерли в этот период 1 тысяча 451 человек с выявленным коронавирусом.Специалисты провели за прошедшие сутки пять тысяч 331 тест, а всего в ресупблике с момента начала пандемии проведено четыре миллиона 42 тысячи 784 теста.Читайте также:Врач назвал противопоказания для вакцинации от коронавирусаТакже он посоветовал психологически готовиться к прививке (подробности).Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 января 2021 года: 9 смертей, рекордное число выздоровевшихМы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 января 2020 года (подробности).Защитные маски вместо карнавальных и корпоративы на улице: собрали советы ВОЗ и Минздрава о праздниках во время пандемииМинским ресторанам запретили проводить корпоративы, а в Великобритании смягчили ограничения - теперь на праздники можно собраться семьей (подробности).