Глава католиков Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку. Об этом сообщается на сайте радио Ватикана.«Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию 3 января 2021 года», - сказано в сообщении.3 января Кондрусевич празднует 75-летний юбилей. В декабре 2020-го в связи с возрастом он подал прошение об отставке на имя Папы Римского Франциска. В день его юбилея стало известно, что понтифик его заявление принял.Апостольским администратором и местоблюстителем Митрополии назначен епископ Казимир Великоселец.Напомним, что митрополит Кондрусевич в конце декабря вернулся в Беларусь после нескольких месяцев вынужденного пребывания за границей. Его не пускали домой с августа после поездки в Польшу, обвинив в том, что он ездил в соседнюю страну для консультаций, как разрушить Беларусь.Читайте также:Архиепископ Кондрусевич в день своего юбилея отслужит мессу в МинскеСвое 75-летие он отпразднует позже, в более благоприятное время (подробности).Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь спустя почти четыре месяцаАрхиепископ католической церкви в Беларуси вернулся на родину, пробыв почти 4 месяца фактически в изгнании в Польше (подробности).Архиепископ Кондрусевич в Минске: «Стал на колени, поцеловал землю, когда пересек границу»Католический иерарх служит рождественские святые Мессы - онлайн-трансляция (подробности).