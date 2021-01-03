Оперативники установили личность мужчины, который сообщил о минировании ресторана в Россонах. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.– 2 января около полуночи 37-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в милицию и сообщил о минировании бара, – рассказали подробности в МВД.Сотрудники милиции эвакуировали из ресторана 16 человек. Когда эксперты обследовали здание и прилегающую территорию, то не нашли взрывоопасных предметов.В МВД добавили, что по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.Читайте также:Два человека утонули в озере в Вилейском районеОдного из них пока не нашли, поиски продолжаются (подробности).Мужчина в Слуцком районе убил знакомого из ревности к супругеВозбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса (подробности).