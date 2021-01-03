- На тарифе «Старт» абонплата станет 1,90 руб./мес. Стоимость звонка во все сети 0,10 руб./мин. Абоненты продолжат пользоваться Безлимитом на Telegram, WhatsApp, BiP.- Абоненты «Льготного» тарифа с помощью услуги «Копилка» продолжат зарабатывать себе бесплатные минуты за каждый входящий звонок из других сетей. Абонплата составит 2,00 руб./мес.- Абонплата на тарифе «Голос 1» станет 6,90 руб./мес. Неиспользованный трафик абоненты смогут и дальше накапливать бесплатно.- На тарифе «Шейк Мини» абонплата изменится до 10,90 руб./мес, на «Шейк» — 14,90 руб./мес. Абоненты этих тарифов могут и дальше бесплатно делиться лишним трафиком или обменивать его.- На тарифе «Стоо» абонентская плата составит 13 руб./мес.- Для тарифного плана Play абонплата изменится до 21,90 руб./мес. Напоминаем, что абоненты могут пользоваться бесплатно подпиской «Яндекс.Плюс», которая включена в тариф, а еще могут бесплатно делиться лишним трафиком с другими абонентами.- Абонплата на тарифном плане «Умные вещи» станет 5,90 руб./мес.- Для тарифа «Безлимит Лайт» абонентская плата составит 7,50 руб./мес., или 0,25 руб./сут., для «Безлимит Стандарт» — 10,50 руб./мес., или 0,35 руб./сут., для «Безлимит Стандарт (для областных центров и регионов)» — 8,40 руб./мес., или 0,28 руб./сут.Напомним, недавно стало известно об изменении налогового законодательства. В частности, поднимаются налоги для IT-компаний и сотовых операторов. Однако Оператор Life подчеркивает, что повышение тарифов с налогами никак не связано – изменения планировали уже давно. А тарифы поднимаются чтобы «продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С 1 января 2021 года в Беларуси повышаются цены на алкоголь: на водку и вино. МАРТ принял решение повысить минимальные цены на алкогольную продукциюКакие прогнозы на 2020-й сбылись, а какие нет: дефицит бюджета в Беларуси - втрое больше, зарплаты и пенсии выросли, но только в рублях. Оглянулись на 2020 год и посмотрели, какие планы доводились экономике Беларуси и что из них удалось выполнить. А вы как оцените?