2 января белорусские спасатели выполнили транспортировку пациента из Бреста в Минск. Спасательный борт Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, осуществил транспортировку пациента на аэродром Липки. В ходе всего полета сопровождающий медперсонал с использованием оборудования медицинского модуля осуществлял мониторинг его состояния. Работники авиации МЧС справились с поставленной задачей и доставили мужчину в столицу, где он был передан специалистам скорой медицинской помощи.Как отметил представитель МЧС, такую перевозку за все время существования белорусского МЧС выполняли всего несколько раз. О диагнозе пациента в МЧС не сообщают. Однако государственный телеканал ОНТ сообщил, что у мужчины «тяжелая форма коронавируса».ЕСТЬ ВОПРОСЧто это за «медицинский модуль»?Медицинский модуль воздушного судна оснащен современным оборудованием, которое позволяет не только поддерживать жизнедеятельность двух пострадавших в процессе всего полета, но и оказывать весь спектр необходимой помощи. Данный метод транспортировки является самым быстрым и эффективным в подобных случаях, тем самым обеспечивая правило «золотого часа».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 января 2021 года: 9 смертей и 1837 новых случаев заболевания