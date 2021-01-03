Национальный правовой интернет-портал опубликовал Закон «Об изменении налогового кодекса». В нем прописан транспортный налог – для владельцев всех автомобилей. А еще – новые налоги для работников различных профессий. Речь идет об индивидуальных предпринимателях. Изменения вступили в силу с 1 январяНапример, единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске подняли с 97 до 116 рублей, в областных центрах и Минском районе — до 101 рубля, в таких городах как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск — 91 рубль, в остальных населенных пунктах — 45 рублей.Единый налог за репетиторство в Минске вырос с 36 до 40 рублей, в областных центрах — до 35 рублей.За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) установить единый налог для столицы в 127 рублей, а для областных центров и Минского района — 110 рублей.Для тех, кто занимается строительными работами и уплачивает единый налог, сбор в Минске вырос с 117 до 143 рублей в месяц. Речь в том числе про штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке, установке дверей и окон.