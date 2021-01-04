Авария со смертельным исходом произошла вечером 3 января на Минской кольцевой автодороге. 42-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, ехал по 24-ому километру внутреннего кольца МКАД. Проезжая около улицы Ландера, он сбил мужчину, который находился на проезжей части.Пешеход получил серьезные травмы и умер на месте аварии. Правоохранительные органы устанавливают его личность.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, сообщили в Следственном комитете.Очевидцев происшествия и всех, у кого есть какая-либо информация о том, что произошло на 24-м километре МКАД вечером 3 января, просят обратиться в УСК по г.Минску по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Госавтоинспекция рассказла, какими были первые ДТП 2021 года. ПОДРОБНОСТИ.