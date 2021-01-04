О том, что каждому человеку необходимо заботиться о согласии и мире в обществе, в эфире ОНТ заявил глава Белорусской православной церкви.Так по мнению митрополита Вениамина, забота о мире и согласии в обществе должна быть задачей не только церкви, но и общества. А также пояснил, каким должен быть основной вклад для этого.- Анализ прошлого года и исправление ошибок, покаяние, исправление неправильных действий, заглаживание их добрыми делами - это основной вклад, - перечислили патриарх.Также он навал, что необходимо делать, чтобы не было нового противостояния.- Осторожность в делах и поступках, все должно быть взвешенным, делаться с любовью, чтобы не было нового развития противостояния, - заметил он.Затем глава БПЦ уточнил, что волнует церковь в вопросе изменений в Конституции Беларуси. Главным образом, с его слов, это вопросы социальной сферы. Например, конституционно закрепленное «понятие брака» и другие соцвопросы.- Это вопросы, касающиеся возможностей воспитания подрастающих поколений в традициях белорусского народа. А также патриотическое воспитание. Задачи для того, чтобы молодежь была не только прекрасно образованна, но и получала духовную составляющую в воспитании. Об этом должно заботиться государство, и мы по церковной линии предлагаем, как это можно сделать, - объяснил митрополит.БПЦ по его словам, уже внесла свои предложения для изменения Конституции Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Митрополит Вениамин на совещании с Кочановой: Молодым людям нужно хорошее образование. Но важно, и чтобы они любили Родину.В Совете Республики парламентарии и представители Белорусской православной церкви обсудили «воспитание подрастающего поколения» (подробности)Кто такой Казимир Великоселец, который возглавил католическую церковь в Беларуси после Тадеуша Кондрусевича.Папа римский Франциск подписал прошение митрополита Кондрусевича об отставке и назначил апостольского администратора. Узнали, кто он и что это значит (подробности).