На Витебщине погода продолжает доставлять проблемы и жителям региона, и энергетикам. «Комсомолка» рассказывала, как накануне Нового года регион на сутки погрузился в гололедный ад. Тогда от электричества оказались отключенными более 600 населенных пунктов.-Главная причина – гололед на ветках деревьев и проводах ЛЭП, повышенная ветровая нагрузка, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи. Эти повреждения появлялись постепенно, при смещении атмосферного фронта с юга на север вдоль восточной границы республики, - сообщает телеграм-канал предприятия Белэнерго.Витебские энергетики заранее были переведены в режим повышенной готовности и работали сутками. Положение осложнялось тем, что во многих местах образовались завалы из-за упавших деревьев на дорогах и просеках и тем, что ЛЭП проходят по труднодоступной местности, часто по болотам.На помощь витебским энергетикам пришли коллеги из Минской и Гродненской областей, рассказали в Белэнерго. Так, в Верхнедвинский район прибыли четыре бригады «Лидских электрических сетей» и пять бригад «Ошмянских электрических сетей» - всего 54 человека и 14 единиц техники. В зоне обслуживания Глубокских и Полоцких электросетей 2 января на помощь отправились десять бригад РУП «Минскэнерго».