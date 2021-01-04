О том, что в 2021-ом году вступительная кампания в Беларуси не претерпит существенных изменений, заявил в эфире СТВ глава Минобразования.При этом Игорь Карпенко пояснил, что Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы Беларуси. Однако кардинальные перемены наступят не сразу.- Хочу подчеркнуть, что вступительная кампания 2021-го года начнется с объявления цифр приема на конкретные специальности. Однако существенно она не изменится, - прокомментировал Карпенко.Также министр уточнил, что для изменений необходимо время. Прежде всего, чтобы абитуриенты могли «сориентироваться и подготовиться». А вот для существенных корректировок во вступительной кампании 2021-го времени, по словам министра, уже нет.- Еще мы хотим, чтобы были расширены возможности получения целевой подготовки по наиболее востребованным в экономике специальностям, - проанонсировал Карпенко изменения подходов к приему в вузы «целевиков».Затем глава Минобразования напомнил, что в ведомстве ведется работа над тем, чтобы изменить правила текущей аттестации, совместить выпускные экзамены и ЦТ в одном национальном экзамене.- Кроме того, рассматривается возможность того, чтобы при поступлении в вузы сдавался внутренний экзамен по профильному предмету, - добавил министр.Резюмируя Игорь Карпенко заметил, что по всем этим вопросам в ближайшее время должно состоятся совещание с Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минобразования рассказали о совмещении ЦТ и школьных экзаменов: «Вопрос рассматривается тщательно».Глава министерства объяснил, как прорабатывается идея изменить формат вступительной кампании в вузы Беларуси (подробности).Игорь Карпенко: Обсуждалось выделение дополнительных квот на обучение белорусов в вузах России.В Минске состоялось совместное заседание коллегий белорусского и российского Министерств образования (подробности).