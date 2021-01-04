Первый понедельник нового года принес белорусам тепло и осадки. Как сообщает республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, во всех регионах страны столбик термометра 4 января не опустится ниже ноля. Максимальная температура воздуха будет +5.На больше части страны будет облачно. В всех регионах пройдут осадки – мокрый снег и дождь, ожидается слабый туман. Ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 4-9 м/с. Самая низкая температура воздуха ожидается в Могилеве и Витебске, но и она не будет минусовой – от ноля до двух градусов тепла. В Минске, Гомеле и Гродно – 1-3 градуса со знаком плюс. Теплее всего будет в Бресте – 3-5 градуса тепла.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот каково приходится из-за капризов погоды белорусским энергетикам.